(ANSA) – VENEZIA, 11 DIC – La corsa del Covid non rallenta in

Veneto dove anche oggi i nuovi contagi viaggiano vicino quota

4.000: sono esattamente 3.883 i casi di positività nelle ultime

24 ore, per un totale di 181.451 infetti dall’inizio

dell’epidemia. Lo riferisce il bollettino della Regione. Altro

balzo anche per i decessi: sono 108 le vittime in più da ieri,

per un numero complessivo

di 4.659 morti. Scende, dopo giorni,il numero dei ricoveri in ospedale nei reparti non critici,2.801 malati Covid (-24), mentre è stabile quello delle terapieintensive ,375. (ANSA).

