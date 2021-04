(ANSA) – MILANO, 26 APR – Caffè e brioches ma solo seduti al

tavolo e all’aperto. Con l’ingresso in fascia gialla per i

milanesi cambia il rito del caffè al bar, non più al banco,

sempre un po’ di fretta perché c’è da scappare in ufficio, ma

seduti al tavolo all’aperto perché così prescrivono le nuove

regole. Chi ha tempo si siede volentieri a gustarsi un espresso,

il primo non da asporto dopo tanto tempo, ma tanti scelgono

ancora il caffè da asporto da bere per strada o in piedi fuori

dal bar. “Queste regole sono un casino – ha sentenziato il

cameriere di un bar che si trova accanto alla stazione di

Cadorna – le persone qui passano di fretta e vogliono bere il

caffè al banco, in pochi si siedono al tavolo. A pranzo la

situazione cambierà penso”. In centro lungo corso Vittorio

Emanuele, la via dello shopping che costeggia il Duomo, i bar

stanno dando gli ultimi ritocchi ai tavolini all’aperto in

attesa del pranzo. Ma per quanto riguarda le colazioni non c’è

molto via vai. “La vediamo malissimo questa zona gialla perché

siamo arancioni dentro il locale e gialli fuori – ha spiegato un

dipendente di un bar sul corso -. La gente non si siede al

tavolo per bere un caffè ma solo per mangiare, speriamo per

pranzo. La colazione è impraticabile”. Tra gli avventori molti,

appunto, decidono di prendere il caffè da asporto: “ci manca

quello al banco”, hanno spiegato alcuni di loro. Poi c’è chi si

sarebbe seduto al tavolo ma ha trovato tutto pieno, come un

ragazzo fuori da un bar in piazza San Babila: “Ci sono pochi

tavolini e tutti occupati quindi ho deciso di prendere il solito

caffè da asporto”, ha spiegato. I clienti “non sanno nemmeno

loro cosa fare – ha aggiunto il titolare – queste tegole mandano

in confusione e complicano il lavoro”. (ANSA).



