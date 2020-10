(ANSA) – FIRENZE, 02 OTT – Balzo in avanti della Toscana con

223 nuovi casi positivi di Coronavirus nelle ultime 24 ore

(+1,5%), con età media di 37 anni. I tamponi eseguiti hanno

raggiunto quota 757.609, son stati 8.873 in più rispetto a ieri.

In Toscana sono 15.194 i casi di positività al Coronavirus,

mentre dei nuovi casi il 74% è risultato asintomatico, il 20%

pauci-sintomatico. Non si registrano nuovi decessi, che restano

a 1.165 in totale, mentre gli attualmente positivi sono 3.631

(+4,7% su ieri) di cui i ricoverati sono 127 (-1 paziente ma

sono aumentati di 2 unità quelli in terapia intensiva che sono

in tutto 24) e 3.504 le persone in isolamento a casa con sintomi

lievi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (+164

su ieri pari al +4,9%). Ci sono inoltre 7.571 persone (+133

unità) che, pur negative al Covid, sono isolate con sorveglianza

Asl perché hanno avuto contatti con contagiati. Nelle 24 ore ci

sono stati anche 60 guariti il cui totale sale a 10.398

dall’inizio dell’emergenza di cui 286 clinicamente guariti

(+5,5%) e 10.112 (+0,4%) guarigioni virali, con doppio tampone

negativo. (ANSA).



Fonte Ansa.it

