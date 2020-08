(ANSA) – PADOVA, 16 AGO – C’è anche una bambina di 5 anni,

ricoverata in terapia intensiva nell”azienda ospedaliera di

Padova, tra i pazienti Covid che destano preoccupazione in

Veneto, dopo la ripresa dei contagi nelle ultime settimane. La

piccola è attualmente intubata, come spiega una nota

dell’ospedale, riferendosi genericamente ad “un minore” tra i 4

pazienti in terapia intensiva nel nosocomio patavino. Tra essi,

uno è in fase di dimissione in reparto. Accolta pochi giorni fa

al pronto soccorso pediatrico, la bambina, che vive con i

genitori in città, manifestava seri sintomi respiratori dovuti

ad una infezione non ancora del tutto confermata. Sottoposta a

tampone, è risultata positiva al Covid 19. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram