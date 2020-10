(ANSA) – CATANZARO, 22 OTT – Il presidente della Regione

Calabria Nino Spirlì sta per emanare un’ordinanza che dovrebbe

entrare in vigore da lunedì e che prevede misure restrittive per

tutti i cittadini per due settimane, a causa dell’aumento dei

contagi da Covid-19 degli ultimi giorni (187 oggi e 136 ieri,

record assoluti anche rispetto alla prima fase della pandemia) e

per evitare l’avanzata del virus, tra le quali la didattica a

distanza per le scuole medie e superiori e il coprifuoco nelle

ore notturne. Al momento nessuna conferma ufficiale ma il

presidente della Regione facente funzioni

Nino Spirlì, haanticipato i contenuti dell’ordinanza in un audio messaggioinviato, secondo quanto si apprende, a sindaci e consiglieriregionali. Spirlì sta anche facendo un giro di consultazioni perraccogliere ulteriori pareri dopo la Conferenza Stato Regioni dioggi prima di per firmare l’ordinanza. L’ordinanza dovrebbeprevedereil fermo notturno dalle 24 fino alle 5 del mattino per tutta lapopolazione calabrese. Per le scuole sarebbe prevista ladidattica a distanza negli istituti superiori e alle medie;niente cambierà per le elementari e all’infanzia.Limitazioni anche per ospedali e le Rsa: i parenti deidegenti non potranno più avere accesso per le visite, anche sequalcuno si trova negli ambulatori in attesa di ricovero.Previste anche limitazioni per le visite specialistiche nonurgenti, mentre dovrebbero rimanere aperti i poliambulatori egli ambulatori per le visite urgenti, oncologiche,cardiologiche, diabetologiche e per le persone diversamenteabili. (ANSA).

Fonte Ansa.it

