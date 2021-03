(ANSA) – ROMA, 14 MAR – Calano i positivi e le vittime del

coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, ma con quasi 100 mila

tamponi in meno, come di consueto la domenica. I pazienti in

terapia intensiva tornano invece a superare le 3 mila unità, con

altri 243 ingressi in rianimazione in un giorno.

Sono 21.315 i casi registrati da ieri, secondo i dati del



