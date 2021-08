(ANSA) – CAGLIARI, 16 AGO – In Sardegna si registrano oggi

266 ulteriori casi confermati di positività al Covid 19, sulla

base di 1696 persone testate. Sono stati processati in totale,

fra molecolari e antigenici, 3188 test, con un tasso di

positività dell’8,3%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22

(+ 1 rispetto a ieri), mentre quelli in area medica sono 140 (+6

rispetto a ieri).

Sono, invece, 7223 i casi di isolamento domiciliare (+ 88

rispetto a ieri).

Si registra il decesso di un uomo di 78 anni residente nella

Città Metropolitana di Cagliari. (ANSA).



