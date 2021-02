(ANSA) – ANCONA, 07 FEB – Casi positivi alla variante inglese

del Covid 19 sono stati rilevati tra gli alunni delle scuole di

Tolentino, Pollenza e Castelfidardo. Lo rende noto la Regione

Marche, che ha già disposto tamponi molecolari con drive

through, quarantena e didattica a distanza. Nelle scuole di

Tolentino (Macerata) si sono registrati 2 casi certi e un altro

di elevato sospetto che coinvolgono anche

un lavoratore pressouna pelletteria locale. Un altro caso positivo si registra nellaprima media della scuola Vincenzo Monti di Pollenza (Macerata) ealtri 3 casi alla scuola Rodari di Castelfidardo (infanzia eprimaria), in provincia di Ancona. Al momento non risultano casinelle altre Aree vaste. In un incontro urgente tra dirigentiAsur, sindaci di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, e Pollenza,Mauro Romoli, assieme all’assessore regionale alla SanitàFilippo Saltamartini, si è deciso di organizzare un drivethrough presso il piazzale davanti alla piscina comunale diTolentino, per sottoporre a tampone molecolare gli studentidell’Istituto Lucatelli, dell’Istituto Martin Luther King e treclassi della prima media di Pollenza. Martedì verrannosottoposti a tampone salivare i bambini della materna Rodari, eal tampone molecolare i ragazzi del Liceo scientifico Filelfo.Tampone anche il personale docente e dipendente dei medesimiIstituti. Tampone, Dad e quarantena per le scuole dell’infanziae primaria Rodari di Castelfidardo. (ANSA).

