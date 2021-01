(ANSA) – ROMA, 21 GEN – “I decreti ristori così come sono non

possono bastare. E a dirlo non è solo la CNA di Roma, ma sono i

numeri sconfortanti che il nostro report ci consegna: il 71% dei

commercianti che abbiamo intervistato dichiara perdite di oltre

il 50 % rispetto agli incassi dei saldi nello stesso periodo

dell’anno passato”. Così in una nota la Cna di

Roma. “Il Governoci ascolti: è necessario che agli imprenditori vengano datistrumenti in più per poter sopravvivere -commenta Stefano DiNiola, Segretario della CNA di Roma – Chiediamo subito la pacefiscale ed un allungamento dei periodi di pre-ammortamento suiprestiti bancari. Senza queste due misure il prossimo bilancioche stileremo sarà pesante e racconterà di migliaia di attivitàchiuse”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

