(ANSA) – BOLZANO, 26 APR – I centri tamponi a Bolzano

questa mattina sono stati letteralmente presi d’assalto in

occasione del primo giorno del corona-pass in Alto Adige. Da

oggi, infatti, chi ha un test negativo non più vecchio di 72

ore, come anche i vaccinati e i guariti, hanno accesso ai locali

interni dei ristoranti. A Bolzano, come in 90 altri comuni

altoatesini, sono stati allestiti centri nei quali possono

essere effettuati gratuitamente i cosiddetti “tamponcini”, i

test nasali fai da te.

Il test negativo viene registrato dall’Azienda sanitaria in una

banca dati e il ristoratore con un codice qr lo può

scannerizzare e appare una spuntina verde che dà accesso

all’esercizio pubblico. Il tempo oggi a Bolzano è coperto e

fresco con una leggera pioggia e vento, probabilmente per questo

molti preferiscono fare il test e mangiare al caldo. Numerosi

locali apriranno i loro spazi interni comunque solo dal 5

maggio, quando la app corona-pass sarà pienamente operativa.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

