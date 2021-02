(ANSA) – CODOGNO, 03 FEB – A Codogno (Lodi), nel corso delle

celebrazioni del patrono cittadino San Biagio, il sindaco

Francesco Passerini ha consegnato, come di consueto, a nome

dell’Amministrazione comunale le benemerenze civiche.

Quest’anno, però, il San Biagino d’oro sotto forma di targa è

stato dedicato “a tutta la comunità di Codogno per la resilienza

individuale, l’impegno, la fiducia e la collaborazione messe in

atto

durante l’emergenza sanitaria covid19”.A ritirarla in Comune, per tutti i concittadini, è arrivatol’ex paziente 1 di Codogno, Mattia Maestri, insieme alla moglieValentina e alla figlia Giulia. “Oggi rappresenti la vita cherinasce a Codogno – ha detto il sindaco consegnando la targa aMaestri con la figlia in braccio – forse nell’anno più nerodella sua storia”. “Quando il sindaco mi ha chiamato, horisposto subito sì – ha spiegato Maestri – mi sembravadoveroso”.Per l’occasione, pergamene sono state consegnate dal sindacoanche a rappresentanti locali della sanità, dell’economia, dell’assistenza, del volontariato e delle forze dell’ordine.(ANSA).

Fonte Ansa.it

