(ANSA) – BARI, 12 DIC – “Sono più di 200mila i poveri in

Puglia che con l’aggravarsi della situazione sono costretti per

Natale a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense o

soprattutto con la distribuzione di pacchi alimentari”. E’

quanto emerge da una analisi della Coldiretti – informa una nota

– su dati della Fondazione Divulga, diffusa in occasione della

giornata della ‘Spesa sospesa

del contadino’. “In Puglia –spiega Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia – èstato registrato il 40% di aumento delle richieste di aiuto dioltre 200mila affamati che sono costretti a chiedere aiuto permangiare. La nuova ondata di contagi non limita solo laconvivialità durante le feste di fine anno ma ha anchepeggiorato la situazione di quanti si trovano in uno stato diprecarietà”. “Tra le categorie più deboli degli indigenti inPuglia – prosegue – si contano 30mila bambini di età inferioreai 15 anni che hanno bisogno di essere assistiti”. A preoccupare– evidenzia Coldiretti – è anche la fascia di anziani over 65soli in condizioni di povertà assoluta, che vedono aggravarsi lapropria condizione di isolamento anche a causa delle misurecontenute nell’ultimo Dpcm che limitano gli spostamenti perNatale e Capodanno, e alla possibilità di passare le feste incompagnia.Fra i nuovi poveri – sottolinea la Coldiretti regionale – cisono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti oartigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nelsommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblicie non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori atempo determinato o con attività saltuarie. Presso i centri didistribuzione dei pacchi alimentari e alle mense dellasolidarietà si presentano persone e famiglie che mai prima d’oraavevano sperimentato condizioni di vita così problematiche, e aicentralini arrivano decine di telefonate al giorno con richiestedi aiuto perché padri e madri non sanno come sfamare i figli esi vergognano di trovarsi per la prima volta in questo tipo didifficoltà. (ANSA).

Fonte Ansa.it

