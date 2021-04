(ANSA) – SCIACCA, 22 APR – “Ringrazio il sindaco di Sciacca

(Ag) Francesca Valenti per l’illustre onore che simbolicamente

da lei ricevo delle chiavi della sua città; sono profondamente

commosso nell’accettarle, lo faccio a nome dei miei nonni

paterni Antonino e Calogera, che all’alba del Novecento, proprio

da questo comune emigrarono negli Stati Uniti”. Sono state

queste le parole pronunciate oggi pomeriggio in videoconferenza

dall’immunologo statunitense Anthony Fauci in occasione

dell’apertura dell 23° convegno nazionale della Siaip (Società

italiana di allergologia e immunologia pediatrica).

In collegamento da Sciacca, invitata appositamente dagli

organizzatori del convegno medico, anche la prima cittadina, che

ha conferito al professor Fauci la cittadinanza onoraria,

rimandando naturalmente alla fine della pandemia la cerimonia

ufficiale da tenersi al comune, alla presenza fisica

dell’illustre neoconcittadino.

“E io – ha detto Fauci – non vedo l’ora di venire a Sciacca, non

appena questo sarà possibile”. Lo scienziato si è detto

orgoglioso delle sue origini siciliane, aggiungendo di avere

concentrato nella scienza medica tutti i suoi sforzi,

attribuendo a questi lo spirito di gratitudine per i valori

trasmessi dai nonni ai suoi genitori e da questi a lui. “Il mio

impegno nel servizio pubblico e nella ricerca scientifica – ha

concluso – è stato il mio modo di ricambiare i valori che ho

ricevuto dai miei predecessori”.

Valenti, dal canto suo, ha manifestato soddisfazione per il

senso di appartenenza dichiarato da Fauci nei confronti della

comunità di Sciacca, sottolineando come l’immunologo “sia oggi

un personaggio di straordinaria rilevanza all’interno della

comunità scientifica internazionale”.

Durante il suo intervento, a proposito del Covid, Fauci ha messo

in guardia chi pensasse che la sola campagna di vaccinazione

sarà sufficiente a sconfiggere il virus: “nonostante i vaccini

siano essenziali, e malgrado occorra vaccinare quante più

persone possibili, dobbiamo comunque continuare a seguire le

misure di prevenzione almeno fino a quando non acquisiremo un

vantaggio netto nei confronti della malattia”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

