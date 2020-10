(ANSA) – ROMA, 15 OTT – l Ministero dell’Istruzione comunica

che, alla data del 10 ottobre, gli studenti contagiati sono pari

allo 0,080% (5.793 casi di positività), per il personale docente

la percentuale è dello 0,133% del totale (1.020 casi), per il

personale non docente si parla dello 0,139% (283 casi). I dati del monitoraggio, condotto dal Ministero dell’Istruzione

con la collaborazione dei dirigenti scolastici, sono stati

condivisi con l’Istituto Superiore di Sanità. “I dati odierni

confermano che la trasmissione del virus a scuola è limitata

rispetto a quella che avviene in comunità, perciò è ancor più

importante monitorare e rispettare le regole anche al di fuori

del mondo scolastico”, scrive anche il presidente dell’Istituto

Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro su Twitter. (ANSA).



Fonte Ansa.it

