(ANSA) – CASERTA, 11 APR – Due poliziotti sono stati

circondati e aggrediti a Caserta da un gruppo di persone

intervenute in difesa di tre ragazzi appena fermati perché

trovati a bere e bivaccare ieri dopo le 22, in violazione del

coprifuoco. Tre persone sono state arrestate. L’episodio è

avvenuto in piazzetta Cavour, nel Rione Tescione, quartiere

popolare di Caserta. In soccorso degli agenti, picchiati e

destinatari di sputi e offese e ai quali sono stati danneggiati

cinturoni, divise e la fondina della pistola, sono intervenute

altre volanti dalla Questura e solo con l’arrivo dei rinforzi la

situazione è tornata a calma.

Alla fine sono stati arrestati e condotti in carcere, su

disposizione del pm di turno della Procura di Santa Maria Capua

Vetere, tre persone per i reati di violenza, resistenza e

lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento di bene della

pubblica amministrazione: si tratta di un 18enne diventato

maggiorenne a febbraio, del padre 57enne con precedenti e di un

29enne. (ANSA).



Fonte Ansa.it

