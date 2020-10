(ANSA) – VENEZIA, 24 OTT – “Se in questo momento fossi a capo

del Comitato scientifico farei probabilmente tre cose: chiederei

l’accesso incondizionato a tutti i dati di mobilità degli

italiani, ma anche di comportamenti e di densità di popolazione

per capire dove sono le zone più a rischio”. Lo ha detto Andrea

Crisanti, responsabile della Microbiologia di Padova. Poi “farei

una mappa del rischio – ha aggiunto – e chiaramente chiuderei

queste zone o mi affiderei a mezzi di contrasto per queste

zone”. (ANSA).



Fonte Ansa.it