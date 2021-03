(ANSA) – NAPOLI, 27 MAR – Dopo due mesi di stop da domani

mattina riprenderanno i voli diretti da Londra all’aeroporto di

Capodichino a Napoli, interruzione determinata dall’emergenza

covid nel Regno Unito. Per questi voli l’ordinanza del Ministero

della Salute prevede che tutti i passeggeri debbano essere

sottoposti al tampone molecolare all’arrivo nello scalo.

L’organizzazione è coordinata dall’Usmaf (Ufficio di sanità

marittima, aerea e di frontiera del Ministero). Il personale

dell’Usmaf impegnato per il coordinamento delle operazioni e

nell’effettuazione dei test sarà aiutato dai volontari della

Protezione civile regionale e dalle unità tecniche dell’Istituto

Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici.

Il volo in arrivo domani è programmato per le ore 10:25

della compagnia Ryanair. Da Napoli, sempre nella mattinata di

domani e con lo stesso velivolo, sarà ripristinato anche il

collegamento con Londra. (ANSA).



Fonte Ansa.it

