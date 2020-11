(ANSA) – NAPOLI, 15 NOV – ”I numeri di posti letto non

corrispondono a quelli che anche oggi sono stati forniti come

dati ufficiali”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de

Magistris, a ‘Non è l’Arena’ su La7, parlando della situazione

della sanità campana. ”Il ministro ha fatto gli accertamenti –

ha aggiunto – e rapidamente si è passati dal giallo al rosso.

Quindi

che c’era qualcosa che non andava e che non va a mesembra assolutamente evidente”. Il sindaco ha affermato: ”sistanno alterando i dati anche in questi giorni perchè tra leterapie intensive che curiosamente aumentano ci sono quelledelle cliniche convenzionate che De Luca sta in qualche modo ‘requisendo'”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

