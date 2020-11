(ANSA) – BOLOGNA, 20 NOV – La Regione Emilia-Romagna ha

individuato i centri di conservazione e stoccaggio del vaccino

anti-Covid (di Pfizer-Biontech) e le strutture sanitarie che

somministreranno, nei prossimi mesi, le prime dosi destinate,

nella fase iniziale, a personale sanitario e ai presidi

residenziali per anziani.

Come richiesto dal Ministero della Salute, la Regione ha

iniziato a organizzarsi per il futuro con un incontro, oggi

invideoconferenza, tra l’assessorato alle Politiche per la salutei vertici delle aziende sanitarie e ospedaliere dei territori.Scelti i luoghi dove verranno conservate le dosi del vaccino,dotati di congelatori che permettono temperature fino a -85gradi, la mappa è stata trasmessa al Ministro ma non sarà resanota “per ragioni di sicurezza – spiega una nota della Regione –come richiesto a livello nazionale”. Per quanto riguarda icriteri di scelta, le strutture sanitarie sono stateindividuate, da Piacenza a Rimini, in base ai bacini di utenza,al personale sanitario impiegato, oltre a quello operante sulterritorio e in grado di raggiungere il presidio entro 30-60minuti. (ANSA).

Fonte Ansa.it

