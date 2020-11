(ANSA) – TRIESTE, 13 NOV – Una decisione “incomprensibile”.

Così il Governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, ha definito la

scelta del Governo di dichiarare il Fvg zona arancione (da

gialla). Lo ha dichiarato in un video diffuso in serata. “Non

possiamo sapere questo algoritmo e non possiamo sapere come

vengono calcolati questi parametri”, ma si sa che “sono

parametri decisamente non determinanti nella lotta alla

pandemia”. Inoltre,

ha proseguito, “abbiamo migliorato moltialtri parametri”.Il Governatore di essere “convinto, e invito tutti a farlo, checontinueremo a rispettare sempre ogni regola che ci viene data,il distanziamento e il difenderci a vicenda. Però continuerò unainterlocuzione forte, come ho avuto in queste ore, molto forte,con il Governo per avere spiegazioni e nel caso correttivirispetto a scelte sbagliate”. Infine, ha sottolineato che la battaglia alla pandemia “la siporta avanti se si va avanti insieme, e gli appelli dicondivisione non possono arrivare soltanto alle regioni o aicittadini: la condivisione deve farla anche il Governo, perchéquando vengono fatte scelte incomprensibili è più difficileportare avanti la battaglia”. (ANSA).

