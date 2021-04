(ANSA) – MILANO, 10 APR – Avevano preso in affitto un

appartamento di lusso in piazza Santo Stefano, nel pieno centro

di Milano, poco distante dall’università Statale e ieri sera

hanno organizzato una festa con musica ad alto volume.

Per questo 14 studenti universitari ventenni sono stati

identificati e multati dai carabinieri allertati dai vicini per

gli schiamazzi. L’appartamento era stato affittato da un 19enne

e da una 18enne. (ANSA).



Fonte Ansa.it

