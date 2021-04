(ANSA) – CAGLIARI, 01 APR – Avevano organizzato una festa in

terrazza senza mascherine, nonostante le norme entrate in vigore

per frenare la diffusione del coronavirus, e quando sono

arrivati gli agenti hanno cercato in tutti i modi di non essere

identificati per evitare la multa, mentre il proprietario

sbarrava la porta agli agenti. È accaduto alcuni giorni fa in

pieno centro a Cagliari. Dodici persone tra i 28 e 56 anni sono

state multate per non aver rispettato le norme anti-Covid,

mentre il proprietario della terrazza, un 39enne, oltre alla

multa è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto in piena notte. Al 113 sono arrivate le

telefonate dei residenti che segnalavano urla e schiamazzi

provenienti dall’appartamento vicino. Sul posto sono arrivati

gli agenti della squadra volante. I poliziotti hanno sentito

chiaramente qualcuno urlare nell’appartamento e sono saliti per

controllare, ma entrare in casa non è stato facile. Il

proprietario non ha aperto subito al porta, anzi. L’ha spinta

contro un agente provocandogli lesioni alla mano e al polso. Una

volta dentro l’abitazione i poliziotti hanno identificato i

presenti che tentavano di nascondersi in ogni angolo di casa e

terrazza, arrivando anche a salire sul tetto, sprovvisto di

protezioni. (ANSA).



