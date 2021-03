(ANSA) – TORINO, 14 MAR – Sono numerosi i torinesi che,

complice il bel tempo, si sono riversati per le strade del

centro nell’ultimo giorno prima del passaggio in zona rossa.

Affollate le vie dello shopping, nonostante molti negozi siano

chiusi, mentre parrucchieri e centri estetici sono aperti per

soddisfare le ultime richieste.

Famiglie nei giardini e nel lungo Po Murazzi, sono molte le

presenze

ai giardini Cavour tra le bancarelle del mercato giallodella Coldiretti. Qualche assembramento in piazza Carlina,davanti all’hotel NH: tifosi dell’Inter aspettano l’uscita deipropri beniamini accalcandosi a ridosso del pullman dellasquadra, che tra meno di due ore affronta il Torino. (ANSA).

Fonte Ansa.it

