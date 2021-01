(ANSA) – ROMA, 28 GEN – “Sono 110 i detenuti positivi questa

mattina nella Casa circondariale di Rebibbia Nuovo complesso. Il

fatto che la grande parte di essi siano asintomatici e non

abbiano bisogno di assistenza sanitaria, se non del monitoraggio

costante delle loro condizioni di salute, non toglie nulla alla

gravità della situazione”. Lo comunica il Garante delle persone

sottoposte a misure restrittive della libertà personale

dellaRegione Lazio, Stefano Anastasìa. Una nota divulgata dallaPisana sottolinea che, secondo l’assessorato regionale allaSanità, lunedì scorso erano 51 i detenuti positivi al Covid-19nei 14 istituti di pena del Lazio.“Lo ripetiamo quotidianamente – prosegue Anastasìa nelcomunicato -: le carceri sono luoghi a rischio per la diffusionedella pandemia. Questa situazione non può proseguire ancora permesi, in attesa che arrivi il vaccino o che si prendano il Covidtutti i detenuti. Servono iniziative e disposizioni immediate, apartire dalla scarcerazione di tutti coloro che possanobeneficiare di alternative al carcere e dei detenuti in attesadi giudizio per reati non violenti, in modo che si possa gestirenel migliore dei modi l’isolamento, il monitoraggio el’assistenza di chi contrae il virus in carcere. Serve ilvaccino subito, come è stato fatto nelle cinque Residenze per lemisure di sicurezza (Rems) del Lazio”. (ANSA).

