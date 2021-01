(ANSA) – ROMA, 13 GEN – “Il rischio che salti l’intera

stagione è più che mai reale, purtroppo”. A dirlo è Valeria

Ghezzi, presidente dell’Anef, associazione nazionale che

riunisce i gestori funiviari. “E questa è una vera tragedia

perché per noi c’è anche il dopo – aggiunge -. La nostra

ripartenza sarà solo il prossimo Natale. Si tratta di una

débacle senza precedenti, non solo per noi

ma per tutti ilavoratori”. “Lanciamo un appello al governo affinché pensi airistori di questo settore così particolare”, continua Ghezzi.“Gli impianti a fune – sottolinea all’ANSA – sono un settore checomincia a lavorare ad aprile-maggio in vista della stagione cheparte a dicembre. Abbiamo quindi lavorato otto mesi con dellespese. Parliamo di aree che si sviluppano su tanti ettari. Noicontinuiamo a spendere tutt’ora. Queste sono considerazioni davalutare da parte del governo, così come hanno fatto Oltralpe,dalla Francia all’Austria”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

