(ANSA) – FIRENZE, 22 GEN – “Ho appena parlato con il Ministro

Speranza: la Toscana per la terza settimana di fila sarà zona

gialla”. Lo ha scritto il governatore toscano Eugenio Giani su

Fb.

“Siamo una grande comunità, consapevole e attenta al rispetto

delle regole come abbiamo ampiamente dimostrato in queste

settimane. Adesso continuiamo così, manteniamo la responsabilità

che ci appartiene e impegniamoci per diminuire sempre

più icontagi. La #ToscanasiCura dipende da ciascuno di noi, forza!”(ANSA).

Fonte Ansa.it

