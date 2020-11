Questo il quadro dei casi positivi al Covid in Italia, regione per regione, ogni 100 mila abitanti, elaborato dalla Fondazione Gimbe sulla base dei dati di oggi della Protezione Civile. Nel conteggio dei positivi figurano tutti coloro che sono in isolamento, coloro che sono ricoverati nei reparti di medicina e pneumologia (definiti non critici) e coloro che sono ricoverati nelle terapie intensive.

Valle d’Aosta 1.725 Provincia autonoma Bolzano 1.326

Advertisements

Advertisements

Lombardia 1.167 Piemonte 1.100 Campania 1.072 Toscana 1.057 Umbria 1.007 Veneto 896 Lazio 794 E-Romagna 756 Liguria 754 Abruzzo 654 Marche 606 Friuli Venezia Giulia 556 Sardegna 469 Molise 460 Provincia autonoma Trento 450 Basilicata 415 Sicilia 390 Puglia 388 Calabria 230.

Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram