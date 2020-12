(ANSA) – ANCONA, 15 DIC – “Le persone sono un po’ stanche e

vorrebbero venirne fuori, anche se qualcuno morirà, pazienza”.

E’ la frase choc pronunciata dal presidente di Confindustria

Macerata Domenico Guzzini durate un evento on line organizzato

dall’associazione industriali, dedicato alla moda, a cui hanno

partecipato anche il presidente della Regione Marche Francesco

Acquaroli e il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli. Guzzini

parlava delle

ricadute economiche della pandemia e la sua uscitaha scatenato un urgano sui social, tanto che ConfindustriaMacerata ha chiuso la sua pagina facebook. Poi la marciaindietro. “Sinceramente chiedo scusa a tutti ed in particolarealle famiglie toccate dal dramma del Covid, per la frase che hopronunciato – ha spiegato Guzzini in una nota -. Ho sbagliatonei contenuti e nei modi. Parlavo della vita aziendale e delleprospettive del lavoro e invece, preso dalla discussione hofatto un’affermazione sbagliata, che non raffigura il miopensiero né tanto meno quello dell’Associazione cherappresento”, ha aggiunto dicendosi “molto addolorato: soloquando ho riascoltato la dichiarazione ho realizzato quantofosse grave e distante da ciò che penso. Cioè che il bene piùimportante della vita di ognuno di noi siano la salute e lafamiglia”. (ANSA).

