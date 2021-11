(ANSA) – BOLZANO, 03 NOV – Forte balzo in avanti dei contagi

da Sars-Cov-2 e un altro decesso: è in deciso peggioramento la

situazione epidemiologica in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore, i

laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale hanno accertato

196 nuovi casi positivi sulla base di 1.334 tamponi pcr (368 dei

quali nuovi test). Sono stati effettuati, inoltre, 9.683 test

antigenici.

Il nuovo decesso per Covid-19 porta a 1.205 il totale

dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Sono ancora il lieve

aumento i ricoveri: sono 62, due in più rispetto ad ieri, 3 dei

quali (uno in meno) sono assistiti in terapia intensiva e 59 (3

in più) nei normali reparti ospedalieri. Altri 4 pazienti sono

in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono

3.382 (133 in più), mentre quelle dichiarate guarite nelle

ultime 24 ore sono 107, per un totale di 78.753. (ANSA).



