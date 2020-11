(ANSA) – CATANZARO, 14 NOV – In Calabria sono sospese tutte

le attività nelle scuole di ogni ordine e grado, con ricorso

alla didattica a distanza, dal 16 al 28 novembre. È quanto

prevede la nuova ordinanza (la n. 87) firmata oggi dal

presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì.

“Non è stata una decisione facile – afferma il presidente della

Regione – ma il

Advertisements

momento è drammatico e le famiglie calabresidevono essere tutelate. E il virus è sempre più invadente”,spiega il massimo rappresentante dell’esecutivo regionale”.“Il provvedimento firmato oggi, in considerazionedell’ultimo Dpcm e dell’ordinanza del ministro della Salute chedispone l’istituzione della ‘zona rossa’ in Calabria – è dettoin un comunicato – prende atto che ‘dalle ultime analisiepidemiologiche elaborate dal personale del Gruppo operativodell’Unità di crisi regionale si registra un incremento neivalori degli indicatori di allerta”. In particolare, “il valorein aumento della variabile ‘nuovi casi confermati negli ultimi14 giorni per 100.000 abitanti’ sebbene continui ad essere ilpiù basso fra tutte le regioni, risulta essere 15 volte piùgrande, con trend in crescita, rispetto al valore registrato nelperiodo di settembre – in cui si era mantenuto stabile, e puòragionevolmente considerarsi in stretta correlazione con laripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado neisingoli territori regionali”. L’ordinanza 87mdispone “lasospensione in presenza, di tutte le attività scolastiche diogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza”.Consentita per gli studenti con disabilità, ‘la didatticadigitale integrata alla presenza degli insegnanti di sostegno’ econ ‘accessi contingentati’. Previsto un primo step di analisidel trend dei contagi, ‘al fine di valutare l’eventualerimodulazione delle misure in coincidenza del terminedell’efficacia dell’ordinanza del ministro della Salute del 4novembre 2020 e, sulla base degli esiti del monitoraggio, altermine dei successivi 7 giorni”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram