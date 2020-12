(ANSA) – TRIESTE, 30 DIC – Oggi in Friuli Venezia Giulia sono

stati rilevati 828 nuovi contagi da covid 19 su 9.433 tamponi

(pari all’8,78%), di

cui 1.503 da test rapidi antigenici. I decessi sono invece 8, a

cui si aggiungono altri 7 verificatisi nei giorni precedenti

(dal 13/11 al 22/12). I ricoveri nelle terapie intensive

scendono a 59 (ieri erano 60) mentre quelli in altri reparti

siriducono a 641 unità (ieri 655). Lo comunica il vicegovernatoredel Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.Le persone risultate positive al virus in regione dall’iniziodella pandemia sono in tutto 50.653. I decessi complessivamenteammontano a 1.627, con la seguente suddivisione territoriale:445 a Trieste, 738 a Udine, 342 a Pordenone e 102 a Gorizia.I totalmente guariti aumentano a 34.981, i clinicamenteguariti salgono a 895, mentre le persone in isolamento sonodiminuite e raggiungono quota 10.947 (ieri erano 11.062).(ANSA).

Fonte Ansa.it

