(ANSA) – ROMA, 04 FEB – In Italia è stata superata la

soglia delle 90 mila vittime ufficiali per il Covid-19. Con i

421 morti delle ultime 24 ore (l’Emilia Romagna ha depennato una

vittima dal dato di ieri), secondo il ministero della Salute, il

totale è arrivato a 90.241.

Salgono ancora i test risultati positivi: nelle ultime 24 ore

sono stati 13.659, ieri erano stati

13.189 (e le vittime 476).Sono stati in tutto 270.142 i test (tamponi molecolari eantigenici) effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati279.307, quindi quasi 9 mila in più), con un tasso di positivitàsalito al 5,05% (ieri era stato del 4,7%, in aumento quindidello 0,3%).Salgono i pazienti in terapia intensiva e calano quelliricoverati nei reparti ordinari: le persone in rianimazione inItalia sono 2.151, in aumento di 6 unità rispetto a ieri, nelsaldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 147.I ricoverati con sintomi sono invece 19.743, quindi 328 in menodi ieri.In totale da inizio epidemia i casi di coronavirus in Italiasono 2.597.446. Gli attualmente positivi sono 430.277 (-4.445rispetto a ieri), i guariti e i dimessi 2.076.928 (+17.680), inisolamento domiciliare ci sono 408.383 persone (-4.123).Le regioni con il maggior numero di positivi ai test per ilcoronavirus nelle ultime 24, secondo il ministero della Salute,sono: Lombardia 1.746, Campania 1.544, Emilia Romagna 1.192.(ANSA).

Fonte Ansa.it

