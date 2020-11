(ANSA) – MILANO, 10 NOV – Sono 129 le nuove vittime lombarde

del Covid e 10.955 i nuovi positivi riscontrati dai 47.194

tamponi effettuati, per un rapporto pari al 23,2% (ieri era al

22,6%). Altre 38 persone sono entrate in intensiva, 268 negli

altri reparti, mentre guariti e dimessi sono 6780. Il maggior

numero di contagi è stato riscontrato a Milano, 3.336, di cui

1.339 in città,

seguita da Varese con 3.081 nuovi casi. E poigli altri nuovi fronti: Como con 1.356, Monza e Brianza con 860.(ANSA).

Fonte Ansa.it

