(ANSA) – MILANO, 15 OTT – Sono 26 le persone morte per Covid

e 2.067 i nuovi positivi in Lombardia, dove sono stati fatti

32.507 tamponi, per una percentuale pari al 6,3%, identica a

ieri. Sono 72 le persone in terapia intensiva, 8 più di ieri,

726 quelle in altri reparti, in crescita di 81 unità.

La maggioranza dei contagi sono sempre a Milano, con 1.053

casi, di cui 515 in città. Segue la provincia di Monza e

Brianza con 196, Varese con 170, Brescia con 106, Lodi con 81,

Pavia con 79, Bergamo con 71. A Como i nuovi casi sono 63, a

Lecco 51, a Cremona 34, a Mantova 30, a Sondrio 22. (ANSA).



