(ANSA) – MILANO, 28 NOV – Continua il calo dei ricoveri in

Lombardia: diminuiscono infatti sia i posti letto occupati nei

reparti di terapia intensiva (-6, in totale 919) che negli altri

reparti (-253, in totale 7.616). Sono 4.615 i nuovi positivi con

37.286 tamponi effettuati con un rapporto al 12,3%, in calo

rispetto a ieri (13,1%). Sono 119 i nuovi decessi per un totale

di 21.512

morti dall’inizio della pandemia. I guariti/dimessisono 4.736.Per quanto riguarda le province, ci sono 1.748 nuovi positivinella Città metropolitana di Milano, di cui 641 a Milano città,585 a Varese, 448 a Como e 360 a Brescia. (ANSA).

