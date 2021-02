(ANSA) – MILANO, 06 FEB – Dalle 9 alle 18 oggi e domani:

sono questi i tempi per fare, all’ospedale in Fiera di Milano,

la seconda dose del vaccino anti-covid a circa 2.360

soccorritori. Una prova che servirà a capire quali sono i tempi

tecnici in vista della fase 2 della campagna vaccinale.

“Cronometreremo i tempi dall’inizio al termine della singola

somministrazione – aveva spiegato nei

giorni scorsi GuidoBertolaso, consulente della Regione Lombardia per la campagnavaccinale – per capire il totale del numero di vaccini che siriesce ad effettuare nelle 24 ore”.Il lavoro, al secondo piano dell’ospedale in Fiera, è dunqueregolarmente partito questa mattina alle 9 senza resse e senzafile.Il percorso è chiaro e ben evidenziato. Le persone arrivanoaccolte dal servizio d’ordine gestito dalla protezione civile.Viene loro data l’informativa, attendono in una grande sala difare l’accettazione, cioè di venire registrate, poi vengonoindirizzate in uno delle quattro ‘stecche vaccinali’, quattroparallele in ciascuna delle quali possono essere eseguite 4-5vaccinazioni in contemporanea. Ad eseguirle personale sanitariodel Policlinico, ma anche di Areu e associazioni, mentre sonofarmacisti e infermieri del Policlinico a preparare i vaccini.Poi all’uscita le persone vaccinate consegnano il consensoinformato e vengono tenute in osservazione un quarto d’ora primadi andarsene. (ANSA).

Fonte Ansa.it

