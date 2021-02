(ANSA) – PALERMO, 28 FEB – Il Sicilia c’è il primo caso di

variante Sudafricana del Covid nell’Isola. Il genoma è stato

sequenziato su un marittimo trentaduenne di Mazara del Vallo,

nel Trapanese, rientrato da un soggiorno di due mesi in Africa,

dove ha lavorato su alcune piattaforme petrolifere. Il

sequenziamento è stato accertato dal dottor Fabio Tramuto del

laboratorio di riferimento regionale del Policlinico di

Palermo,

diretto dal professor Francesco Vitale. Lo scrive ilGiornale di Sicilia.L’indagine è partita grazie all’attività dell’Asp di Trapanie del dottor Stefano Giaramida, respon-sabile del presidio diIgiene pubblica di Salemi. Il marittimo è rientrato in Italiapartendo il 10 febbraio da Malabo, capitale della Guinea Equatoriale, con un volo che ha fatto scalo ad Addis Abeba perpoi atterrare a Roma e da lì a Palermo, dove, appena sbarcato, èstato sottoposto a tampone rapido risultando negativo. I primisintomi li ha avvertiti il 15 febbraio e da quel momento èscattato l’isolamento. Anche la moglie è risultata positiva.“Il sistema di tracciamento ha funzionato alla perfezione –ha spiegato il professor Vitale – I colleghi dell’Asp diTrapani sono stati molto bravi a capire che poteva esserci lavariante sudafricana e sono intervenuti con celerità perbloccarne la diffusione. Anche la moglie è positiva ma è troppopresto per affermare se sia stata contagiata con la mutazione,in quanto non abbiamo ancora effettuato il sequenziamento”.(ANSA).

Fonte Ansa.it

