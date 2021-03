(ANSA) – BARI, 18 MAR – Da domani gli spazi del Teatro Kismet

di Bari, per la prima volta, saranno messi a disposizione per la

distribuzione dei sostegni alimentari ai lavoratori dello

spettacolo del territorio. Al momento sono 100 i beneficiari

previsti, dei settori teatrale, musicale, cinematografico,

televisivo e dello spettacolo viaggiante, costretti a subire gli

effetti della crisi economica seguita all’ondata di pandemia che

ha portato

Advertisements

al blocco delle attività dal vivo.Diventa così operativa la collaborazione tra Teatri di Bari eBanco delle Opere di Carità di Bari, che a livello territorialefornisce derrate alimentari alle persone in difficoltà.Un’operazione realizzata grazie al programma comunitario Fead,Fondo di aiuti europei agli indigenti, che sostiene gliinterventi nei paesi dell’Unione europea per fornire cibo oun’assistenza materiale.All’iniziativa aderiscono i sindacati Slc Cgil Puglia, FistelCisl Puglia, Uilcom/Uil Puglia e Agis Puglia e Basilicata. Ladistribuzione nella struttura in strada San Giorgio Martire 22/F(zona Stanic) avverrà ogni venerdì a partire da domani,esclusivamente previa prenotazione, dalle 10 alle 12 e dalle 16alle 18.30. La documentazione da presentare e i dettagli suirequisiti è disponibile al link http://bit.ly/BancoOpereTdb.(ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram