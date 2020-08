(ANSA) – PERUGIA, 15 AGO – Rimane stabile a dieci il numero

dei ricoverati per Covid negli ospedali umbri ma uno dei

pazienti è stato trasferito in intensiva in quello di Terni

mentre fino a ieri questi reparti risultavano senza malati per

il virus. Emerge dai dati aggiornati dalla Regione sul suo sito.

Registrati nelle ultime 24 ore 13 nuovi casi positivi. Uno

emerso nello screening tra i passeggeri di un volo da Malta e

gli altri tra il perugino e il ternano. Alcuni dei quali –

riferisce la Regione – sono legati a cluster già individuati e

circoscritti, altri invece, accertati al rientro in Umbria dopo

un soggiorno fuori regione.

Segnalato un nuovo guarito, 1.380, con gli attualmente

positivi saliti da 73 a 85. (ANSA).



Fonte Ansa.it

