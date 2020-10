(ANSA) – ROMA, 17 OTT – “Nel rafforzamento della rete di

sorveglianza territoriale è fondamentale il ruolo dei medici di

medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS). Per

questo considero straordinaria l’adesione di 311 medici alla

manifestazione d’interesse al bando per l’esecuzione dei test

antigenici rapidi”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della

Regione Lazio, Alessio D’Amato.”Questa rete – prosegue D’Amato –

costituirà un vero e proprio primo fronte per la sorveglianza

COVID ed ho chiesto oggi in sede di riunione tra Regioni e

Governo di adottare tutti gli strumenti normativi e contrattuali

per assolvere a questa funzione che diventerà indispensabile in

questa fase ricevendo rassicurazioni. Il Lazio ha fatto da

apripista, questo è un modello utile all’insieme delle

Regioni”.(ANSA).



