(ANSA) – ROMA, 24 DIC – Nel Lazio è record di tamponi rapidi

in vista del cenone di Natale e degli altri appuntamenti in

famiglia per le feste natalizie. “Ieri record di test antigenici

rapidi – si legge nel bollettino – 44.931, di cui oltre 25 mila

eseguiti nelle farmacie. E’ il numero più alto di test mai

eseguito in un giorno dall’inizio della pandemia”. Anche oggi

Advertisements

Roma erano visibili file, anche di una decina di persone, fuoridalle farmacie per fare il test rapido. Una precauzioneanti-Covid scelta da molti prima di incontrare a tavola amici eparenti. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram