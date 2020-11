(ANSA) – FERMO, 19 NOV – Un libro scritto da Antonio

Ciucani, primario facente funzione del pronto soccorso

dell’ospedale di Fermo racconta l’esperienza in corsia durante

la pandemia che sta sconvolgendo il mondo. “Medici al fronte”

(Ed. Zefiro), questo il titolo del volume, ripercorre

l’esperienza drammatica di medici, infermieri ed operatori

sociosanitari in prima linea a Fermo durante il primo lockdown

con numeri, statistiche e testimonianze che

rendono l’idea diquel che è accaduto tra i mesi di marzo e maggio scorsi.Il monito è non abbassare la guardia e coltivare il sensodella solidarietà: “l’emergenza covid-19 non è finita, –sottolinea Ciucani -, anzi la seconda ondata potrebbe preluderea una terza, a una quarta fino a che non avremo trovato glistrumenti per combatterla adeguatamente”. “Sinceramentesperavamo dopo l’estate di poterci lasciare alle spalle quellaterribile esperienza, – osserva – e invece eccoci ancora qui afare i conti con questo virus”. Il libro, i cui diritti d’autoresaranno devoluti alla Protezione Civile di Fermo, stimola amantenere alta la guardia leggendo quel che è successoattraverso i dati, rafforzati da episodi vissuti da medici einfermieri da cui emerge la loro umanità.“È fondamentale conoscere quel che è accaduto per capire enon commettere gli stessi errori: rispetto a qualche mese fa –continua Ciucani – abbiamo una capacità diversa di reazione econtenimento della malattia, ma non si può fare affidamentosoltanto sulla buona volontà degli operatori sanitari ai diversilivelli, occorre un senso di responsabilità diffusa nellacittadinanza”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

