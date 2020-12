(ANSA) – ANCONA, 03 DIC – Al via il 18 dicembre nelle

Marche lo ‘screening’ della popolazione marchigiana per la

prevenzione del contagio da Covid-19: “sarà su gratuito, su base

volontaria. Saranno utilizzati i tamponi antigenici rapidi –

risposta in 15-30 minuti – per concludere lo screening diffuso

in tempi brevi”.

Il progetto, fa sapere la Regione – è stato approvato dalla

giunta regionale nel tardo

pomeriggio: “Le Marche sono la primaRegione a promuovere un’iniziativa di larga scala, dopo ilprogetto di screening diffuso eseguito nei giorni scorsi in AltoAdige”. Dal 18 dicembre si partirà dalle città capoluogo diProvincia (Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo);seguiranno le città con più di 20 mila abitanti (Senigallia,Jesi, Osimo, Fabriano, Falconara Marittima, San Benedetto delTronto, Porto Sant’Elpidio, Civitanova Marche, Recanati e Fano),e un target di popolazione di 698.651 abitanti”. A gennaio laseconda fase “che coinvolgerà gli altri comuni marchigiani conmeno di 20 mila abitanti, per un target di 819.749 cittadini”.(ANSA).

Fonte Ansa.it

