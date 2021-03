(ANSA) – ANCONA, 02 MAR – Provincia di Ancona in zona

rossa dalle 8 di domani, 3 marzo, alle 24 del 5 marzo. Il

presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha firmato

l’ordinanza n.7 dopo un incontro con parti sociali e

amministrazioni locali. “Vi comunico che ho firmato l’ordinanza

per cui da domani mattina, 3 marzo, dalle ore 8, la provincia di

Ancona passerà in zona rossa.

– scrive su Fb Acquaroli – Ilprovvedimento sarà valido fino alla scadenza del Dpcm in vigore,cioè venerdì 5 marzo. Per il periodo successivo emaneremo unnuovo provvedimento, non appena sarà noto il testo definitivodel nuovo Dpcm che entrerà in vigore da sabato 6 marzo”.“La situazione è in continuo divenire ed è monitoratacostantemente – spiega il presidente – e l’analisi settimanaledei dati, effettuata ieri, ha evidenziato la necessità diintervenire con un ulteriore provvedimento sulla provincia diAncona”. “Restano sempre attenzionati tutti gli altri territori– aggiunge – con particolare riguardo all’andamentoepidemiologico in crescita sulla provincia di Macerata”. “Atutti raccomando il massimo rispetto delle disposizionicontenute nei provvedimenti regionali e nei Dpcm. – concludeAcquaroli – È fondamentale frenare quanto prima la diffusionedel virus. È il momento della massima responsabilità di ciascunodi noi”. (ANSA).

