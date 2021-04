(ANSA) – FIRENZE, 02 APR – “Andiamo verso un collasso,

chiediamo il rispetto delle regole”, “ci sono reparti pieni come

non mai, più che a novembre”, “negli ospedali abbiamo gli stessi

pazienti della seconda ondata a novembre, c’è un dolore

dilagante che una società civile non può accettare”. Lo afferma

Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze

lanciando un appello alla popolazione in questa nuova emergenza

sanitaria. “Stiamo camminando su una passerella sempre più

instabile e sottile. Abbiamo alle spalle oltre 5.000 decessi

solo in Toscana, scene drammatiche mostrate ogni giorno dai

notiziari. Eppure, assistiamo ancora a una leggerezza disarmante

in troppe, troppe persone. Serve ritrovare quella responsabilità

che ci premiò la scorsa primavera” 2020. “L’età media si sta

abbassando – segnala Dattolo – dobbiamo salvare anche vite

giovani”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

