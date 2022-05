(ANSA) – ROMA, 15 MAG – Per la prima volta da marzo tornano

sotto il milione gli attualmente positivi per il Covid in

Italia: sono 998.118, in calo di 2.670 nelle ultime 24 ore,

secondo i dati del ministero della Salute. Sono 27.162 i nuovi

contagi, 62 le vittime, con un calo di 29 rispetto a ieri. I

tamponi molecolari sono 194.577, con un tasso di positività

attestato al 14%, in lieve calo rispetto al 14,5% di ieri. Sono

347 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in più

rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.532,

ovvero 118 in meno rispetto a ieri. (ANSA).



Fonte Ansa.it