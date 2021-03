(ANSA) – MILANO, 14 MAR – E’ una Milano singolare – fra

quartieri in apparenza semideserti e aree green ben più

affollate – quella di oggi quando alla mezzanotte si passerà da

arancione rafforzato alla zona rossa con i conseguenti più

rigidi divieti anti-covid. I milanesi sembrano aver scelto i

picnic nei parchi cittadini. Ed effettivamente dal periferico

Parco Lambro al centrale Parco Sempione, per fare solo

Advertisements

alcuniesempi, in tanti hanno scelto di mangiare per terra su unatovaglia e molte sono state le biciclette nel verde perassaporare gli ultimi scampoli di libertà, che non si potrannosfruttare nei giorni di Pasqua e Pasquetta.Allo stesso tempo nelle strade si sono notati tanti posteggiliberi a indicare che molti hanno scelto una gita fuori città,in teoria possibile solo se diretti alle seconde case. Sonoinfatti vietati gli spostamenti senza motivazioni serie fuoridai Comuni. Ma anche in questo, più di qualcuno ha scelto dianticipare Pasquetta.Nessun assembramento particolare in alcune delle stradeprincipali dello shopping – fra tutte corso Buenos Aires, lapiù importante arteria commerciale d’Europa per fatturato. E nonsi è verificato l ‘assalto’ ai supermercati ‘presi di mira’ neigiorni scorsi. Al contrario un po’ tutti i parchi e parchetti sisono riempiti ma ma molti gruppi hanno mantenuto le distanze –anche ampie – gli uni dagli altri. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram