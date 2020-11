(ANSA) – NAPOLI, 06 NOV – Zaini vuoti sospesi davanti ai

cancelli delle scuole chiuse. Protestano così mamme e bambini, a

Napoli, contro l’ordinanza di Vincenzo De Luca, presidente della

Regione Campania, che tiene le scuole chiuse, nonostante,

evidenziano, la classificazione di zona gialla. L’idea iniziale

era di appendere gli zaini e andare via, ma l’ampia

partecipazione ha trasformato la protesta delle cartelle in un

momento di

attività all’aperto per i bambini, un modo per farliincontrare per ricostruire, almeno in parte, una dimensione dinormalità.Alla protesta hanno aderito le mamme e i bambini delle scuoleCuoco-Schipa, la Madonna Assunta, il Convitto Vittorio Emanuele,la Costantinopoli e la Quarati. Tutto, anche in questo caso, ènato da un tam tam sui sociale della Rete Scuole e Bambini.Fuori scuola, i bambini hanno disegnato e affisso i lorodisegni. “Abbiamo il diritto di tornare a scuola”, recita uno diquesti lavoretti, mentre le mamme hanno portato uno striscionecon la scritta: “Arancione, gialla o rossa. In Campania scuolechiuse e ospedali pieni”. Le mamme sono pronte a lavorareinsieme anche per presentare un nuovo ricorso al Tar contro leordinanze di De Luca che chiudono le scuole.“E’ stato un momento di incontro per i bambini – spiega ValeriaDi Gennaro della Rete – Pensiamo, fin quando è possibile, difarlo diventare un appuntamento periodico”.“Nonostante la Campania sia stata identificata come zonagialla, qui abbiamo ancora le scuole chiuse – aggiunge – L’unicaspiegazione che ci siamo dati è che i bambini e le scuole sonosacrificabili, non muovono interessi economici”.”Chiudere lescuole – spiega – è per De Luca un modo per far vedere chequalcosa lo sta facendo, coprendo mancanze e carenze sutrasporti e sanità”. “Non capiamo perché il Ministero nonintervenga – dice ancora – visto che non è una competenzaregionale quella relativa alla chiusura delle scuole”. (ANSA).

