(ANSA) – BARI, 03 OTT – Nuova impennata di contagi da

Coronavirus oggi in Puglia: su 3.918 tamponi processati sono

stati rilevati 111 casi positivi. Sono 65 in provincia di Bari,

8 nella Bat, 1 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di

Foggia, 11 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto.

E’ stato registrato anche un decesso, in provincia di Bari, che

porta a 598 le vittime.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 421.383 test in

Puglia e il totale dei casi positivi è 8.083; sono 4.724 i

pazienti guariti e 2.761 i casi attualmente positivi di cui 238

ricoverati. Scende allo 0,4 la percentuale di pazienti in

terapia intensiva (ieri era 0,5%). (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram