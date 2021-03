(ANSA) – TRIESTE, 03 MAR – Dal 6 al 21 marzo, le ex Province

di Gorizia e Udine saranno in zona arancione e dall’8 al 20

marzo in regione le attività delle scuole secondarie di primo e

di secondo grado, statali e paritarie, e le istituzioni che

erogano percorsi di istruzione e formazione professionale,

saranno svolte con didattica digitale integrata. Attività in

presenza solo se necessario l’uso

di laboratori non fruibili daremoto o per mantenere l’inclusione scolastica degli alunni condisabilità e con bisogni educativi speciali. Lo prevedel’Ordinanza contingibile n. 5 emessa dal Presidente del FvgMassimiliano Fedriga, diffusa questa sera.Analogamente, svolgeranno attività in presenza gli alunni dellescuole secondarie di primo grado privi delle condizioni persvolgere la didattica a distanza. Analogamente, si svolgerà adistanza l’attività nelle università, nelle istituzioni di altaformazione artistica musicale e coreutica; sarà possibile inpresenza se necessario l’uso di laboratori non fruibili daremoto. I corsi per i medici in formazione specialistica ospecifica in medicina generale, attività di tirocinanti inuniversità e istituzioni di alta formazione artistica musicale ecoreutica possono proseguire, sentito il Comitato universitarioregionale di riferimento, laddove necessario, anche in modalitàin presenza. Inoltre, dal 6 al 21 marzo è consentita dalle ore11.00 fino alla chiusura dell’esercizio l’attività disomministrazione di alimenti e bevande esclusivamente conconsumazione da seduti sia all’interno che all’esterno deilocali mantenendo la distanza minima interpersonale di un metro.I servizi di ristorazione devono esporre all’ingresso uncartello indicando il numero massimo di persone ammesse nellocale. E’ vietata la consumazione di alimenti e bevande perasporto nelle vicinanze dell’esercizio di vendita e, comunque,in luoghi dove siano possibili assembramenti; è inoltre sempreconsentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna dialimenti e bevande a domicilio. (ANSA).

Fonte Ansa.it

